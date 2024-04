Los suplentes deben presentarse en el colegio electoral a las 8:00 a.m., una hora antes de la apertura de la mesa electoral a las 9:00 a.m. Es esencial para verificar que todo el material electoral esté completo y en orden. Aunque en principio la presencia como suplente podría no ser necesaria más allá de estos momentos iniciales. Sin embargo, si uno de los miembros titulares no se presenta, deberás asumir sus funciones, ya sea como presidente o como vocal de la mesa electoral en cuestión.