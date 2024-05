El insólito paseo de un hombre con su gallo por Errenteria causa furor en redes: “Es un periquito, pero vasco”

El gallo pasea junto a un vecino por la calle y el animal parece hacer caso a sus indicaciones

"Mi perro no me hacía ni la mitad de caso que la gallina a él", bromea un usuario

La escena se grabó en el barrio Larzabal de Errenteria (Guipúzcoa)

El día era lluvioso y desapacible, apenas una persona espera en la marquesina la llegada del autobús y varios vehículos circulan por la carretera. Nada fuera de lo normal, un día cualquiera en la localidad guipuzcoana de Errenteria, si no fuera por la aparición en escena de un hombre que, bajo un paraguas, pasea por la acera acompañado de un gallo. Hace unos días, otro tiktoker también se hizo viral, en ese caso, por un ascensor sin puertas para morosos.

En el vídeo, que ahora ha sorprendido a muchos en redes, se ve como el atípico animal de compañía pasea haciendo caso, al menos eso parece, a las indicaciones que este vecino va haciéndole con la mano. Mientras caminan por el barrio Larzabal de Errenteria, el hombre protege al gallo de la lluvia con su paraguas.

Una buena relación que no ha pasado desapercibida en TikTok donde algunos la ponían en valor, “es majo, el gallo atiende al chico cuando le habla y le cuida muy bien, es su mascota, jejeje”. “Los vascos son los mejores” o “dame un vasco y no me des otros que van de sociales y abiertos”, han añadido otros.

Supergallo gigante y famoso

La imagen es, cuanto menos, curiosa, aunque algunos usuarios de redes al verla no se han sorprendido tanto porque aseguran conocer, como mínimo, al protagonista animal de la escena: “¡Ese gallo es famoso!! A mi bar ha ido muchas veces jajajajajja”, “El otro día le vi yo en Iztieta y no me lo podía creer” o “Trabajo ahí y lo pasea cada día, es un supergallo gigante, ver para creer”, comentan algunos.

Precisamente, el tamaño del gallo también ha provocado bromas entre algunos que aseguran que en realidad “es un periquito, pero vasco”.

A otros el paseo con el gallo en plena urbe les ha llevado a reflexionar sobre su propia relación con sus mascotas y así, un usuario reaccionaba con un contundente: “Conclusión: mi perro no me hacía ni la mitad de caso que la gallina a él”. Hay quien asegura que en el País Vasco este tipo de situaciones no son tan excepcionales y que “una vez vi a una señora paseando una cabra y entrando en su portal”.

Pero para aquellos que creen que tener mascotas, poco habituales, solo es propio de los vascos, una usuaria les saca del error, ya que “en una playa de Málaga también vi a una gallina con su familia pasando el día, no es cosa de Euskadi”.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.