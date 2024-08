Danny Merchán, el artista que hace música con sus chanclas y tuberías en Bilbao

Es domingo, pero las calles del centro de Bilbao están prácticamente desiertas. La ciudad hierve a 45 grados y sus vecinos, poco acostumbrados a semejantes temperaturas, se refugian del calor donde pueden. Por la acera, una figura camina de forma paralela a la ría, viene arrastrando desde San Mamés un carro con unos 80 kilos de peso . El calor es sofocante y a Danny Merchán le da la sensación de que hoy el material que transporta pesa más que otros días. “Otro día como el de hoy y me pienso el venir”, avisa.

Al llegar a la trasera del Museo Guggenheim, junto a la ría , Danny abre su carro y empieza a surgir la magia. De su interior saca un extraño artilugio diseñado por él mismo con tubos de pvc , su aspecto industrial no invita a imaginar que en realidad estamos ante un instrumento musical. Se trata de un ‘tubófono’ , como lo ha bautizado el propio Merchán que para sorpresa de propios y extraños lo toca con sus propias chanclas a modo de baquetas : “La clave es el material de este calzado que es lo único que funciona, he probado con otros golpeadores y nada”.

La idea de crear algo diferente la compartió hace cuatro años junto a un amigo en su Colombia natal, no imaginaba entonces que, finalmente, sería a muchos kilómetros de distancia donde desarrollaría este proyecto, en concreto, en un patio trasero de Astrabudua y con la ayuda de un rockero local. “Me inspiré en los ‘Blue Men’ de New York, que se pintaban de azul y salían golpeando tubos”, rememora.