Elena denuncia que la obligan a trabajar limpiando un colegio a pesar de ir en silla de ruedas: "Si no voy hoy, me echan"

“Increíble, lamentable e indignante”, así califica Elena Escudero, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social ( INSS ) la obligue a presentarse hoy en su puesto de trabajo como limpiadora de un colegio , a pesar de estar en silla de ruedas . “ Si no voy, me echan ”, razona frente a la sinrazón de pensar que con fatiga crónica esta mujer pueda estar de 17 a 21 horas limpiando y empujando un carro cargado de cubos y productos de limpieza.

Con un 49% de discapacidad reconocida , no ha logrado la incapacidad permanente, y para su sorpresa, el pasado mes de julio, el INSS le dio el alta. “Me cogí las vacaciones y ayer se me acabaron, por eso hoy tengo que incorporarme”. Elena tiene que presentarse este miércoles a las 17 h en su puesto de trabajo como limpiadora del colegio Mendillorri de Pamplona y pasar cuatro horas, “ limpiando 16 retretes, fregando escaleras , pasando la mopa a pasillos y aulas, entre otras cosas” y, todo eso, empujando un pesado carro de limpieza con cubos de agua de 15 litros: “ Yo no puedo ”, clama.

Pero su grito desesperado parece caer en saco roto, porque “si no voy me echan”, lamenta, al mismo tiempo que admite que “hoy iré, pero mañana ya no voy a poder ir”, así las cosas, "tendré que cogerme una excedencia de tres meses, en los que no cobro ni un duro, para que puedan darme de nuevo la baja".