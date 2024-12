El dietista Israel Jiménez es contundente, “la obesidad es una enfermedad ” y está provocada por diversas causas , “no solo por comer mal o no hacer ejercicio”, sino también por factores genéticos , el estrés , la falta de horas de sueño , la escasa educación nutricional, un modo de vida basado en la rapidez y aspectos socioeconómicos . “Es más barato comer mal que bien” y pone, como ejemplo, las bandejas de bollería de los supermercados en las que "cuatro croissants te cuestan un euro, mientras que comprar fruta o verdura sale mucho más caro".

El Índice de Masa Corporal (IMC) mide el exceso de grasa, pero Israel aconseja no reducirlo todo a un dato concreto, porque el IMC “ solo tienen en cuenta peso y altura ” y hay otros factores a valorar como la masa muscular . Así, “un culturista puede tener un alto porcentaje de grasa y no ser obeso, ya que también cuenta con un alto porcentaje de musculatura”, explica Jiménez, que además de dietista es entrenador personal: "Es primordial mantener la masa muscular y hacer ejercicios de fuerza" para evitar la obesidad sarcopénica , en la que se produce un aumento de la masa grasa con la disminución de la masa muscular .

La obesidad es un "problema global" y Euskadi no se libra de esta lacra. El Instituto de Salud Carlos III y la Agencia Estatal de Seguridad Alimentaria están tras un estudio publicado este 2024 que concluye que cinco de cada diez vascos tiene exceso de peso y uno de cada seis sufre obesidad .

Las personas que acuden a su consulta , lo hacen apremiadas por las ganas de quitarse kilos de encima de manera rápida, “ quieren dietas, ayunos , una tabla con lo que tienen que comer: calorías, gramos...”, relata este profesional que advierte que “ eso no funciona ”, porque “ no es una dieta de tres meses la solución sino el cambio de hábitos ”.

Y la tarea no es sencilla, porque en un mundo en el que la velocidad es un valor añadido, se buscan soluciones rápidas y “la gente no quiere cambiar demasiado, porque no tiene tiempo”. De ahí, que “muchísimas personas”, a los tres o cuatro meses de empezar a luchar contra la obesidad, “terminan rindiéndose” porque “se frustran” al darse cuenta de que "tras unos meses de dieta han vuelto a los malos hábitos".