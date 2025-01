Las agresiones a los profesionales sanitarios han ido en aumento durante los últimos años y Euskadi no es una excepción. Sindicatos como CCOO alertan de que esas agresiones se producen, sobre todo, en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y los servicios de Urgencias . Además, en la mayoría de los casos las víctimas son, también en este tipo de violencia, las mujeres.

La reacción del consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, no se hizo esperar: “La asistencia sanitaria es un derecho cada vez más reclamado y exigido, pero no todo vale”, zanjaba. Osakidetza cuenta con una herramienta para notificar las agresiones verbales y físicas, que, sin embargo, no ha logrado evitar casos como el que se ha producido este fin de semana en Bilbao.