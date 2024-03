Las gemelas de A Coruña que llevan más de dos décadas trasplantadas del corazón: “Nos regalaron vida”

Se consideran afortunadas porque pueden llevar una vida completamente normal, con los mismos hábitos que habrían de llevar en caso de no ser trasplantadas, aunque eso sí, les aconsejaron no tener descendencia.

No se anda con rodeos, su mensaje es claro: “Si no me hubiese trasplantado hubiese muerto”, y por ello no puede estarle más agradecida a su donante, de quien dice que se lo agradecerá toda la vida.