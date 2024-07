Se cumplen 11 años de la desaparición del taxista Elías Carrera Colmenero, cuyo rastro se perdió tras salir de su casa en Ourense

Lo último que se sabe es que un compañero de trabajo de Elías le vio en la oficina de alquiler de coches de la estación de tren de As Burgas y que le avistaron en Vigo con posterioridad. Las autoridades abrieron una investigación para tratar de encontrarle, pero no han podido dar con él en todo este tiempo. Desde SOS Desaparecidos mantienen una alerta de búsqueda activa en su página web.

Por ahora no ha habido noticias sobre el paradero de Elías, que tenía 61 años cuando desapareció el 17 de julio de 2013. Su familia sigue sin perder la esperanza de poder encontrarle. Medios como 'La Voz de Galicia' recogen que sus hijas y su mujer no se rinden, a pesar del tiempo transcurrido: "Queremos que esto no se olvide, seguimos pensando que se fue porque no estaba bien". Cualquier información sobre el caso puede facilitarse en el 988 223 251 y en el 634 870 859.