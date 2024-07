El Servicio Gallego de Salud, condenado a pagar 160.000 euros por mala praxis a una niña de 20 meses

Los magistrados, en un fallo con fecha del pasado 28 de junio que todavía no es firme , acaban de desestimar el recurso del Sergas y la mutua contra una sentencia previa emitida en abril de 2023 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santiago que fijaba esa indemnización: 103.943,69 euros a la menor afectada, más 25.000 para cada uno de los padres.

Sin embargo, los padres recurrieron ante los tribunales y, en primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santiago elevó ese pago a casi 160.000 euros no solo por la falta de consentimiento informado, sino también por negligencia en el postoperatorio.

Ante este primer fallo, la Xunta y la aseguradora presentaron recurso alegando que la intervención quirúrgica "no fue contraria a la lex artis" y reclamando una reducción de la cuantía indemnizatoria.

En la resolución del recurso, el TSXG insiste en que la operación "no contó con el debido consentimiento informado", algo reconocido por la propia Administración, por lo que sus padres no pudieron "calibrar los riesgos de la operación " ni "valorar diferentes alternativas de tratamiento".

Por tanto, aunque la adecuación o no de la intervención al problema de salud de la niña "es irrelevante", los magistrados han ratificado que, en el postoperatorio, el Sergas "pudo detectar a tiempo o por lo menos días antes" las complicaciones: "No podemos estar de acuerdo con que medió una atención sanitaria adecuada, ni que no medió una infracción de la lex artis".