La explosión del almacén pirotécnico ilegal de Tui se salda con cuatro años de cárcel para su responsable, que pide "perdón"

En la vista de este jueves, el acusado ha hecho uso de su derecho a pronunciar la última palabra y ha proclamado (en gallego): "Siento mucho lo ocurrido, los daños causados, y pido perdón . Otra cosa no puedo hacer".

La discrepancia ahora se encuentra en si está o no cubierta la responsabilidad civil por parte de Mapfre y si se sujeta al límite de la cantidad pactada con esta aseguradora contratada por el acusado, que era de un millón y medio de euros. Todas las demás aseguradoras se han mostrado conformes con las cantidades reclamadas por el Ministerio Fiscal y no formulan oposición en cuanto a la responsabilidad penal.

Durante la vista oral han intervenido el fiscal y los 25 abogados personados en la causa que tuvieron un tiempo tasado de 20 minutos para exponer sus argumentos, coincidentes a la hora de señalar que no había exclusión de ninguna actividad en la póliza suscrita por el acusado con Mapfre.

Sin embargo, el abogado de esta compañía, ha defendido que la causa de la explosión fue "una actividad particular ajena a la actividad mercantil " por lo que "había clandestinidad e intención de quedarse al margen de la ley, algo que le saca del contrato de seguro". Además, entiende este letrado, que quedan excluidos "los siniestros derivados de actuaciones no sujetas a la normativa".

El presidente de la Asociación de Afectados de Paramos, Salvador García , ha señalado que la vista de este jueves es "el final de un período muy triste para los vecinos" y ha expresado su satisfacción por el hecho de que, aunque sea condenado a penas rebajadas, el acusado haya tenido que comparecer ante el tribunal. "Lo que no queríamos era que entrara en prisión por la puerta de atrás", ha añadido.

"Este suceso no lo vamos a olvidar nunca porque lo que vivimos fue indescriptible", ha destacado, por eso quieren cerrar ya todo el proceso judicial para "no tener que recordarlo constantemente, no tener que vivir todavía pendientes de este juicio".