“Las niñas tienen miedo a salir a la calle": la madre de una de las alumnas de Lugo de las que, presuntamente, abusó su profesor

El diario El Progreso recoge el testimonio de una de las madres que asegura que “las niñas están llorando; tienen miedo a salir a la calle y no quieren ir al colegio”; y, aunque sobre el profesor pesa una orden de alejamiento por la cual no puede aproximarse ni al centro escolar ni a las menores perjudicadas a menos de 500 metros, la medida, dicen, “no impide que algún día se puedan cruzar de forma casual con el procesado por la calle”.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo explica en el auto que, tras la recepción de los informes periciales pendientes sobre la credibilidad del testimonio de las menores, “ no aparece justificado el mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional inicialmente acordada”, y que, el riesgo de fuga "no concurre ahora con la intensidad exigible" debido a la "menor consistencia del soporte indiciario de criminalidad".

También sobre esto se han pronunciado las familias, asegurando la misma madre que “las niñas no comprenden cómo no les creen y las madres no sabemos cómo explicárselo”, explica en la cabecera local.