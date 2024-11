Un amigo de los acusados del caso Samuel Luiz: "Siempre que salgo con vosotros acabo en movidas"

Estuvo con ellos la noche de la agresión a Samuel Luiz y al día siguiente quedó con Diego, que le dijo: "Me enfadé con él, le di un puñetazo, pero yo no lo maté".

A lo largo del camino de vuelta a casa, este testigo coincidió con el también acusado Kaio Amaral Silva, que le enseñó un teléfono -de Samuel Luiz- que quería vender. "Me dijo que si me interesaba, me lo vendía, pero no me interesó y no lo cogí", ha explicado el testigo, tras cambiar una primera declaración inicial en la que se le advirtió de las consecuencias de mentir en un proceso penal.