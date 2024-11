El acusado de intentar quemar a su pareja en A Estrada, Pontevedra, declara en el juicio que lo hizo para "asustarla"

Así lo ha señalado este martes durante su declaración ante la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde ha indicado que llevaban unos 15 años juntos , pero hacía tiempo que ya no compartían habitación. El día de los hechos, según sus palabras, no habían discutido.

Preguntado por si la insultaba o la golpeaba, él insistió en que no , pese a que sí existió una orden de alejamiento previa sobre la víctima, aunque después volvieron a retomar la relación sentimental. Además, él expresó que lo que la mujer quería era "que la metiese en los papeles de la casa", debido a que estaba solo a nombre del varón.

Preguntado por qué lo hizo, no dio una explicación concreta, aunque reconoció que "no le parecía bien" que casi ni hablasen y que ella no durmiese con él.