La Asociación Protectora de Animales y Plantas de Vigo , dedicada al cuidado de peludos abandonados en el sur de la provincia de Pontevedra desde hace más de 70 años, sufre ahora “el momento más crítico de su historia”, dicen sus responsables, tras haber finalizado su convenio de colaboración con el Concello de Vigo y no haber recibido noticias ni del Ejecutivo local ni de la empresa que ha cogido el testigo de la gestión del refugio municipal: la coruñesa Servicios Gallegos de Lacería (Servigal).

León expone en la prensa local que el Ayuntamiento les prometió que continuarían colaborando “en favor del bienestar de los animales”, permitiéndoles, por ejemplo, seguir usando el entorno natural de A Madroa para sus paseos dominicales, una actividad que promovían hace justo un año (para lo que contaban con la ayuda de los ex componentes de la banda Siniestro Total), que no han podido repetir desde la salida de la asociación del refugio municipal y, en consecuencia, “los perros no han podido salir a pasear desde octubre”, lamenta.