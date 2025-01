“La OMS ha hecho una lista de los diez patógenos que pueden suponer un riesgo de pandemia y la gripe aviar está entre los cinco primeros. Nadie sabe cuál puede ser el siguiente riesgo epidemiológico que pueda tener la humanidad pero la gripe aviar está ahí y debemos estar preparados con protocolos actualizados”. Así de rotunda es María del Mar Tomás Carmona, microbióloga del Chuac y responsable del Grupo MicroTM del INIBIC, para explicar por qué no debemos subestimar ni relajarnos ante la expansión de la cepa actual de este patógeno.

“El mayor número de casos ha sido de animales a humanos, no contagios entre humanos”, explica la experta. Con todo, recomienda “vacunación de la gripe estacional para evitar que el virus se recombine y no se expanda entre humanos”, y tranquiliza: “La sociedad debe estar tranquila porque los profesionales damos alertas, no alarmas”.