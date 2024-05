La despedida de Jesús Calleja a Toni Espadas, asesinado en Etiopía: "Amigo, cuántas aventuras juntos"

Teletrece se comunicó con el equipo en Etiopía y relataron que no fueron atacados por la tribu que estaban visitando, señaló el canal, sino que el ataque "se registró una vez que se retiraban de la zona, después de haber terminado la jornada, en el camino de regreso". Dos individuos armados se cruzaron frente a la camioneta en la que se desplazaba el equipo y al esquivarlos éstos les dispararon.

En su página web, el fotógrafo explicaba su pasión por Etiopía: "Empiezo de muy joven con dos de mis grandes pasiones: el viajar y la fotografía. Estas aficiones me embarcan en una primera aventura africana al País Dogón (Mali) que me despierta un interés muy intenso por el conocimiento de otras culturas. Esa inquietud por descubrir otros pueblos me lleva años más tarde a Etiopía, país que marcará mi vida para siempre".