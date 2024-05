La emoción de Leonor en su discurso más personal: del homenaje a su padre al adiós a sus compañeros

La princesa ha sido reconocida como Hija Adoptiva de Zaragoza y ha recogido la Medalla de las Cortes de Aragón y la Medalla de Aragón

El rey Felipe VI y la reina Letizia no han estado presentes en este gran día para su primogénita, pero sí en su discurso

La princesa Leonor ya es Hija Adoptiva de Zaragoza y ha recibido la Medalla de las Cortes de Aragón y la Medalla de Aragón. La capital de Aragón ha homenajeado y despedido por todo lo alto a Leonor este 21 de mayo por partida triple y con honores. Si bien es cierto que la hija de los reyes Felipe y Letizia dirá adiós el próximo mes de junio a su etapa en la Academia General Militar de Zaragoza en el Ejército de Tierra, ha sido este martes cuando ha recogido los tres grandes reconocimientos como muestra del cariño de los aragoneses a la futura reina de España.

En este día tan simbólico para Leonor, ninguno de sus progenitores ha podido estar presente, ya que el rey tenía una audiencia en Zarzuela por la mañana, mientras que Letizia no aparecía en la agenda personal de su primogénita. Los actos han concluido pasadas las 12:30 horas de la mañana y la nieta de los eméritos Juan Carlos y Sofía ha puesto el broche de oro a la ceremonia con un discurso de agradecimiento en la Catedral de la Seo, emblemático espacio donde se le ha otorgado la Medalla de Aragón, la última de las tres distinciones de la jornada. Se trata de su primer acto civil en Zaragoza.

Sus esperadas palabras en las que hace balance de su paso por Zaragoza

Más de 100 personas de la esfera política, militar y empresarial han sido testigos de sus emotivas palabras y de su discurso más personal: "Saludo en especial a todos los aragoneses que me estáis arropando en esta mañana tan emocionante. Les confieso que cuando llegué a Zaragoza el pasado 17 de agosto venía con muchas expectativas, en parte por todo lo que me había contado mi padre, aunque también sabía que algunas etapas no serían fáciles. Llegué a la Academia General Militar con mucha ilusión y con ganas de conocer tanto a mis compañeras y compañeros de promoción, como de las otras promociones con las que he compartido este año", ha comenzado Leonor.

Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses (...). Quedan cinco semanas para que me vaya y ya empiezo a echaros de menos

También ha querido despedirse de sus compañeros: "Les puedo decir que lo que he vivido aquí supera con creces lo que pensaba hace diez meses. Aquí me he sentido en casa, en una tierra que siempre formará parte de mi vida. Quedan cinco semanas para que me vaya y ya empiezo a echaros de menos. Aquí he conocido a jóvenes de mi generación y he convivido con ellos. Les aseguro que lo que vivimos mientras nos formamos en la Academia nos une para siempre y nos hace madurar y crecer gracias al compañerismo".

Y ha añadido, visiblemente emocionada: "Aquí hemos jurado bandera, hemos disfrutado y sufrido juntos y aquí hemos aprendido mucho. En estos meses he sentido el respeto y la amabilidad de todos. Estoy muy agradecida por todo lo que he vivido y me ha dado esta ciudad. El cariño de estas personas queda reflejado con las distinciones que he recibido. Mi padre lo vivió casi parecido hace 40 años, y hemos hablado mucho de ello. Seguir sus pasos significa mucho para mí. Gracias a todos los que habéis hecho posible que me sienta una aragonesa más. Gracias".

Siguiendo los pasos de su padre

El rey Felipe ya fue reconocido como Hijo Adoptivo de Zaragoza hace 38 años, en 1986, cuando todavía era Príncipe de Asturias y antes de dejar de ser cadete en la Academia General Militar. Así mismo ha ocurrido con Leonor, que también ha sido distinguida con las máximas condecoraciones de la Comunidad de Aragón.

La heredera al trono también ha querido seguir sus pasos y hacer un guiño a su padre vistiendo el uniforme militar de gala del Ejército de Tierra, al igual que hizo Felipe VI hace casi cuatro décadas. La nieta de Juan Carlos I y la emérita Sofía ha preferido personarse como dama cadete Leonor de Borbón y ha sorprendido a todos al no vestirse con ropa de calle pese a no tratarse de un acto castrense.

