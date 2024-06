Carlos Navarro, 'El Yoyas', a su abogado desde la cárcel: "Si lo sé vengo antes, se come mejor aquí que en la mili"

Carlos Navarro, 'El Yoyas' , ya ha podido ver a su abogado tras ingresar en la prisión de Brians 1 de Barcelona , donde cumplirá la condena de cinco años y ocho meses de cárcel que se le impuso por maltratar a su expareja, Fayna Bethencourt. El acusado, que ha sido detenido este miércoles , casi 20 meses después de que se decretara una orden de busca y captura en su contra, le ha comentado a su letrado, según ha podido saber Informativos Telecinco: " Si lo sé vengo antes, se come mejor aquí que en la mili ".

El abogado de 'El Yoyas', Esteban Gómez , se ha desplazado hasta la prisión para conversar con su cliente, que fue condenado en abril de 2022 por cuatro delitos (los dos más graves son los de maltrato habitual y cuatro lesiones a su expareja) por el Juzgado de lo Penal 5 de Las Palmas de Gran Canaria (y confirmada por la Audiencia de Las Palmas). El letrado ha afirmado ante los medios, a la salida del centro penitenciario, que su representado " no tendría que haberse ido , porque de cara a Navidad ya podría estar de permisos". Además, ha destacado que el Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite dos recursos que han presentado con relación a la condena que recibió su representado.

"El hecho de que lleve 19 meses fugado puede ser una agravante de cara al cumplimiento de la condena", que podría aumentar un año, ha apuntado Gómez, que afirma que, a pesar de todo, sigue "defendiendo la inocencia" de Carlos Navarro. Y es que, según el abogado, el relato de los malos tratos que hizo la expareja del Yoyas figura en un cuento que la mujer escribió antes de que ocurrieran los hechos, pero no pudo tener acceso a esta información durante el juicio y, posteriormente, la justicia no le ha permitido presentar esta información. El letrado se había mostrado preocupado por 'El Yoyas', ya que tenía "indicios de depresión desde que le quitaron a sus hijos", lo que pudo motivar su huida: "Sin ellos se quería morir". Ahora, tras su arresto, cree que seguirá en Barcelona: "Con la sentencia firme creo que pasará a Brians 2. La pena la cumplirá en Cataluña, no se va a ir a Canarias", ha sentenciado.