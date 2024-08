La influencer con disfagia Nuria Jordá sale llorando de la consulta de un médico: "Qué palabras tan bruscas"

"No se ha leído el informe, ni si quiera sabía por qué iba a verle ni que yo había sufrido un paraganglioma. Me ha dicho que, como no ve avances en mí, no se me puede seguir financiando. Le he preguntado si había visto los avances de los últimos meses que venían en mi informe y sorpresa: no. No me ha dejado hablar ni un minuto, ni a mi madre tampoco, mientras yo estaba llorando. No me he sentido respetada. Le he preguntado también cómo iba a hacer para beber el resto de mi vida y me ha dicho que con espesante, porque con líquidos voy a ahogarme", ha sido su explicación en las redes sociales.