Shakira, víctima de una nueva polémica: termina bajándose del escenario en Miami por temor a fotos debajo del vestido

Shakira ha sufrido un momento incómodo en una discoteca de Miami. La colombiana se encontraba en una "salida con amigas", concretamente con Danna Paola, Anitta, Lele Pons y Winnie Harlow para el videoclip de una de las canciones de su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran'. La artista, como parte de la puesta en escena, se subió a bailar a una tarima de la discoteca de Miami donde estaban grabando. Las personas que se encontraban justo debajo suya, comenzaron a grabarla, algo que incomodó a la cantante que pidió que no se la sacase imágenes desde esa perspectiva. Sin embargo, al ver que la situación seguía igual, no tuvo más remedio que bajarse de la tarima.