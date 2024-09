Chiara Ferragni reaparece en Madrid en pleno proceso de divorcio: "Me siento libre"

Los últimos meses no han sido fáciles para la influencer Chiara Ferragni . A su convulsa separación del rapero Fedez tras cinco años de matrimonio y dos hijos en común -todavía no han llegado a un acuerdo de divorcio un año después de su ruptura-, se unía el escándalo del caso Pandoro , una acción publicitaria fraudulenta que afectó gravemente a su imagen pública por la que tuvo que pagar una multa de un millón de euros.

Radiante con un sobrio look compuesto por falda lápiz en color gris y camisa blanca, Chiara se ha sincerado como nunca y ha revelado cómo se encuentra.

"Tengo una energía que nunca he tenido antes y me siento muy libre. Me siento encargada de la futura Chiara y de lo que va a hacer. Quiero ser yo misma, la Chiara que quería ser de pequeña, orgullosa de quien soy, así que estoy emocionada por los próximos capítulos", ha revelado durante su paso por la capital española.