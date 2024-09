Cronología de la polémica de Manu Tenorio: de acusar a sus inquiokupas a la reacción de Pablo Iglesias

Manu Tenorio ha manifestado que unos inquiokupas se han adueñado de su casa de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)

Tras ello, el cantante fue acusado de tener una presunta deuda con Hacienda, algo que él ha negado rotundamente

Tenorio concede una entrevista en 'Código 10', presentado por Nacho Abad y David Aleman, que se emite este 17 de septiembre a las 22:50 horas

Durante las últimas semanas, Manu Tenorio y su mujer, Silvia Casas, se han convertido en los grandes protagonistas del panorama nacional. El cantante y la periodista revelaron el calvario que estaban sufriendo. Según su versión, unos inquiokupas -no abonan el alquiler desde hace un año- se han adueñado de la vivienda que poseen en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Les deben 10.000 euros.

Este martes 17 de septiembre, Tenorio seguirá dando de qué hablar en una entrevista con Código 10, presentado por Nacho Abad y David Aleman. Se emite a las 22:50 horas.

Cronología

Fue el pasado 6 de septiembre cuando saltó la noticia a los medios. "Realmente son inquiokupas, porque entraron con contrato y luego dejaron de pagar (...). Estamos desprotegidos. Nadie está protegido ante estas situaciones", declaró Casas a Jaleos de El Español.

''Es realmente impresionante la situación en la que me encuentro. Desde hace ya más de un año estoy lidiando con unos inquiokupas, y hasta ahora no he encontrado una manera eficaz de desalojarlos. Ni dándoles tiempo ni llegando a un acuerdo. Nada, no me dan ninguna opción", explicó Tenorio a través de sus redes sociales.

Tras el revuelo mediático que se formó, los presuntos inquiokupas rompieron su silencio el pasado 12 de septiembre y aseguraron que habían recibido dos cartas de Hacienda advirtiéndoles de que no pagaran el alquiler porque Tenorio tenía una ''deuda millonaria''. Algo que él ha negado rotundamente.

Ante esta polémica situación, un partido político ha arremetido contra el famoso matrimonio. Este pasado lunes 16 de septiembre, la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, declaró durante su comparecencia: "Es un moroso que está alentando el falso discurso de la okupación y que está desprestigiando a unos inquilinos anónimos que, según él, no le pagan. Nosotros vamos a defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para la mentira".

En la misma tarde de este lunes, el compositor se sinceró en el programa de Ana Rosa Quintana. ''Esto me está afectando en lo personal y anímico porque se está atentando de una manera devastadora contra mi imagen. Se está calumniando con una serie de mentiras que son intolerables'', comenzó.

También afirmó que "para que haya inquilinos tiene que haber un acuerdo y en ningún momento lo ha habido. El contrato acabó hace más de un año. Llevo un año pidiendo que me devuelvan la casa y no se van. Me deben más de 10.000 euros, dinero que tengo que pagar de mi bolsillo de una casa que llevo pagando más de 20 años''.

Sobre las declaraciones del partido morado, quiso recalcar: "Esta gente de Podemos ha atentado contra mi imagen sin llamarme para contrastar la información que iban a dar. Es una falta de respeto hacia sus propios votantes y una falta de ética".

Y añadió: "Me van a decir los de Podemos lo que es luchar cuando me he dejado la vida y mi hermana estaba trabajando con 16 años y yo cantando. Eso no se puede consentir".

Pablo Iglesias también se ha pronunciado al respecto y ha declarado en la red X -antes Twitter- que quiere llevar a su canal a los inquiokupas. "En Canal Red queremos contactar con los inquilinos de Manu Tenorio. No puede ser que en los medios solo tengan voz los propietarios. A ver si X, a pesar de Musk, hace su magia".

El espacio que pilotan Abad y Alemán ofrece el testimonio del cantante esta martes. Unas palabras que, sin duda, seguirán generando polémica.

