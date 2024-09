Ed Sheeran busca a la fan a la que sorprendió mientras hacía running por la calle: "Si la conocéis, decídmelo"

Cuando iba al trote, se dio cuenta de que el famosísimo cantante británico estaba dentro de un pequeño bote que transitaba por el agua. Él portaba su guitarra y, al ver a la joven, le preguntó si tenía alguna petición en particular que hacerle. Ella, sin dudarlo, le pide una canción y el artista no duda ni un momento en ponerse a cantarla. La chica se apresura a sacar su móvil para grabar el increíble e inesperado momento que está viviendo. Sin poder parar de sonreír, inmortaliza el concierto individual y gratuito que Ed Sheeran le ofrece y cuando éste acaba, le da las gracias y se marcha corriendo de nuevo.

Probablemente, la joven pensó que no volvería a saber nada más del cantante, que estaba ahí grabando un videoclip . Sin embargo, él ha publicado su propia grabación del momento en sus redes sociales, solicitando que sus fans le ayuden a encontrar a la desconocida: "Estaba firmando un vídeo en el canal hoy, cuando una chica me pidió una canción. Si alguien conoce a la corredora, háganmelo saber para que podamos tener su vídeo en primera persona (su POV) y así nos echamos unas risas", ha sido su petición.

En el marco de su gira 'Mathematics Tour', el autor de 'Shape of you' o 'Thinking Out Loud' actuará en el Estadio Metropolitano de Madrid los días 30 y 31 de mayo de 2025. Estos serán los primeros de una serie de conciertos que le llevarán luego a Marsella (6 de junio), Roma (14 de junio), Lille (20 de junio), Stuttgart (29 de junio) u Oslo (26 de julio).