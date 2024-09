El director general de Harrods, Michael Ward, condena la "cultura tóxica" que instauró Al Fayed

Las autoridades confirmaron estar revisando todas las acusaciones previas contra Al Fayed para asegurar que no haya nuevas líneas de investigación que deban seguirse. En su momento, la propia policía londinense llevó a cabo investigaciones sobre denuncias de agresiones sexuales contra Al Fayed, pero no se iniciaron procedimientos formales. Asimismo, la fiscalía británica confirmó que hubo dos investigaciones, en 2009 y 2015, pero que, en ambas ocasiones, se decidió no proceder debido a que no había "perspectivas realistas de condena", según un portavoz.