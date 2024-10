La celebración se llevó a cabo el pasado 28 de septiembre, pero no ha sido hasta ahora cuando han salido a la luz los detalles de la misma.

Como no podía ser de otra forma, todo estaba preparado para Daniela: globos, un photocall , música, un cóctel , un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de la joven, una tarta y las palabras de orgullo de sus padres.

"Hoy es un día muy especial para todos nosotros, sobre todo para mi hija Daniela, porque se me hace mayor de edad", decía el jugador del Real Betis Balompié con micrófono en mano durante la fiesta, tal y como se observa en el post. "Eres la niña de mis ojos. Espero que no te cases nunca ", comentaba su madre, provocando la risa de los invitados y de la propia Daniela.

Joaquín y el resto de familiares vendaron los ojos a la cumpleañera y, cuando la joven ya no podía ver nada, la llevaron hasta el parking del local. Allí le esperaba un espectacular Mercedes negro deportivo .

Joaquín Sánchez le entregó a su hija las llaves de este coche de lujo y ella no pudo contener la emoción que sintió al ver el que, a partir de ahora, será su coche. Tras ello, no dudó en montarse en el vehículo mientras le enseñaban cómo era por dentro. Sin duda, un espectacular regalo que no está al alcance de todos los bolsillos y un gesto que la joven recordará siempre.