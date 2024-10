Las fotos inéditas de la boda de Milley Bobby Brown y Jake Bongiovi: 3 vestidos blancos y una pajarita

En el año 2023, la actriz Millie Bobby Brown , icono de la serie de ciencia ficción inspirada en los años 80, 'Stranger Things' , sorprendió con el anuncio en las redes sociales de su compromiso de boda con Jake Bongiovi, hijo del cantante John Bon Jovi, con que ya llevaba tres años de relación. "Te he amado tres veranos, cariño, los quiero todos", escribía la actriz junto a una fotografía en blanco y negro en la que se apreciaba el flamante anillo de compromiso y la consecuente felicidad de la pareja.

No hay duda de que la actriz se encuentra en un gran momento de su vida, tanto personal como laboral. En el plano artístico, se encuentra inmersa en el rodaje de la quinta y última temporada de 'Stranger Things', cuyos fans esperan con avidez. El personaje que le catapultó a la fama, la niña Once, se enfrentará de una vez por todas a Vecna, la reencarnación del mal que ha sumido en la oscuridad al pueblo de Hawkings. Haciendo las delicias de todos sus seguidores, Millie BB publicó también en sus redes una imagen del rodaje en la que aparece con una gota de sangre en la nariz, signo de que Once ha vuelto a usar sus poderes.