Bertín Osborne, destrozado tras la muerte de su mejor amigo, le escribe una carta: "El hermano que no tuve"

"Con Ignacio me he ido yo", ha continuado Osborne, reflejando el desconsuelo que siente tras la pérdida de su fiel compañero, con quien ha compartido miles de historias de juventud. "Con él fui submarinista, nos rodearon tiburones y orcas en el estrecho, me salvó la vida cuando me quedé enganchado con el cinturón de plomos en una roca del fondo y él me lo cortó con el cuchillo".

Su amigo también "me enseño a ser paciente cuando había problemas y yo no tuve forma de que le gustara el fútbol", y protagonizó una inolvidable anécdota el día de su boda. "El día que me casaba, me puso su coche en la puerta del hotel Jerez, me llenó el depósito (cosa que le costaría un mundo porque era ahorrativo) y me dijo: 'Ahí está el coche lleno, si no lo tienes claro, súbete y escápate'".