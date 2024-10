El cambio radical de Sydney Sweeney, musculada y con el pelo oscuro para su nueva película: "Tenía ganas de entrenar y transformar mi cuerpo"

Sydney Sweeney ha demostrado su versatilidad formando parte de proyectos muy diferentes. Así, recientemente la actriz de 'Euphoria' ha protagonizado la comedia romántica ' Cualquiera menos tú' , la película de 'Marvel Madame Web' y la cinta de terror 'Immaculate' . Ahora, aparece irreconocible para el biopic sobre la boxeadora estadounidense Christy Martin , cinta dirigida por David Michôd que aún no tiene título oficial ni fecha de estreno.

"Durante los últimos meses, he estado entrenando para dar vida a la historia de una mujer increíble, una verdadera campeona que libró combates tanto dentro como fuera del ring. Su viaje es un testimonio de resiliencia, fuerza y esperanza. Es un honor para mí meterme en su piel para compartir su poderosa historia con todos ustedes. "Pronto habrá más", escribió la protagonista.

Por otro lado, la actriz ya habló en su momento de su compromiso con una transformación más profunda, entrenando para lograr el físico adecuado. "Hice 'grappling' y kickboxing desde los 12 hasta los 19 años. Tenía muchas ganas de volver al ring , entrenar y transformar mi cuerpo . La historia de Christy es dura, muy exigente tanto física como emocionalmente , carga mucho peso a sus espaldas. Pero me encanta retarme a mí misma", afirmó en declaraciones a Deadline.

"Christy Martin no solo legitimó el boxeo femenino, traspasó los estereotipos de género y luchó contra el abuso físico, emocional y económico. Me siento obligada a contar la historia de una mujer que se enfrentó a tantas adversidades. Es potente y emocional", proclamó la intérprete. El filme narrará la historia real del ascenso de Martin hasta convertirse en la boxeadora más conocida en Estados Unidos en la década de los 90. Su carisma y resiliencia encima del cuadrilátero le valieron la simpatía de los aficionados al deporte, si bien su sendero hasta alzarse con el cinturón de campeona no fue precisamente un camino de rosas, ya que tuvo que lidiar con sus demonios internos, relaciones tóxicas e incluso un brutal atentado contra su vida.