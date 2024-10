Alejandro Sanz habla sobre su crisis de salud mental: "No sentía tristeza, sino un vacío, y eso da más miedo"

El cantante ha hablado como nunca sobre qué le pasó hace más de un año y ha desvelado cómo ha afrontado sus problemas

Ha sido en una entrevista junto a su hijo, Alexander, durante la Billboard Latin Music Week 2024

"Yo salí de eso con ayuda de profesionales, y también tienes que poner de tu parte", ha aclarado

En mayo de 2023, Alejandro Sanz sorprendía a sus fans publicando un mensaje en redes sociales donde confesaba el delicado momento que estaba atravesando: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano". Visibilizando sus problemas de salud mental porque "sé que hay gente que se siente así", el artista reconocía que aunque "estoy trabajando para que se me pase, a veces no quiero ni estar. Literalmente".

Unas polémicas declaraciones que activaron las alarmas sobre la salud mental del cantante y por las que tuvo que reaparecer, aclarando que había sido un "brote" y que ya se encontraba mejor. "He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho", escribía en X -antes Twitter-.

Ahora, casi un año y medio después, ha hablado como nunca sobre sus problemas de salud mental, sobre lo que pasó aquel entonces y cómo hizo frente a ese complicado bache que estaba viviendo.

"No era tristeza ni ansiedad, era un vacío, un agujero en el pecho que no entendía, y eso da más miedo todavía, porque cuando le ves las orejas al lobo ya reconoces un aullido a mil kilómetros", ha confesado en una entrevista, publicada en el perfil de YouTube de Billboard, que ha concedido durante la Billboard Latin Music Week 2024, donde ha sido reconocido por su trayectoria artística.

Alejandro, acompañado por su hijo, Alexander, ha explicado que cuando escribió aquel mensaje en las redes, creía que no iba a generar gran importancia. "Lo puse y, cuando me levanté por la mañana, vi que aquello estaba desbordado. Me asusté un poco y a los dos días puse que ya estaba mejor. Había estado en México y había visto un jardín lleno de luciérnagas y me pareció una metáfora muy bonita. Esos animales que van dando lucecitas, vida a un jardín. Hice esa comparación de que iba sintiendo esas luces que se van encendiendo, pero estaba igual de jodido que dos días antes".

El intérprete de Corazón partío ha señalado que "siempre me levanto de buen humor, todo me viene bien, me río de todo, me encanta la vida, veo el sol y me parece un invento maravilloso", pero que, durante aquella época, le costó seguir adelante.

Sin embargo, se ha mostrado optimista y ha comentado que logró salir de ese agujero "con ayuda, con profesionales" y sabiendo que "tienes que poner de tu parte". También gracias a la música. "Yo tenía dos opciones, pensé mucho si seguir con la gira ,y luego me di cuenta de que donde más tranquilo estaba era sobre el escenario. Bajaba del escenario y me ponía a temblar cuando estaba con mucha gente. Pero volvía a subir y se me quitaba todo. Nunca jamás me había pasado. Fue una sensación muy extraña", ha concluido.

Suscríbete a las newsletters de Informativos Telecinco y te contamos las noticias en tu mail.