Carolina Marín y su lado más personal: la muerte de su padre, una dolorosa ruptura y un sueño frustrado

Su pérdida dejó un vacío muy hondo en Marín, y el dolor, como es normal, todavía persiste. "Mi papá aguantó cinco meses y fue un suplicio. Yo estaba amargada, no quería que me hablase nadie, me quedaba en el hospital, encima en plena pandemia… Fueron muchísimas horas en una situación que encima tú no quieres, no aceptas. Yo no quería que mi padre estuviera así, yo no quería ir a un hospital y aguantar tantas horas allí. No se lo deseo ni a mi peor enemigo", aseveró el pasado mes de mayo al medio Relevo.