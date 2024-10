El trauma de los actores de 'Friends' tras la muerte de Matthew Perry: sus cinco formas de gestionar el duelo

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en su casa de Los Ángeles

Este lunes se cumple un año de su inesperada y dolorosa muerte, que conmocionó a la industria del cine y al mundo entero

Así lo han gestionado sus compañeros de 'Friends', Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Lisa Kudrow y David Schwimmer

Hace exactamente un año, el 28 de octubre de 2023, el mundo entero estuvo de luto tras la inesperada y dolorosa muerte de Matthew Perry. El actor, que interpretó a Chandler Bing en la icónica serie Friends, fue hallado sin vida en su casa en Los Ángeles, California, a los 54 años. Su pérdida dejó una huella imborrable en la industria del cine y del humor, marcando el fin de una vida repleta de éxitos, desafíos y una incansable lucha personal.

Cabe recordar que la autopsia reveló que fueron los "altos niveles" de ketamina -conseguida de manera ilegal- lo que causó su fallecimiento, además de factores como el "ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina". La Policía abrió una investigación para consiguió estas sustancias y se esclarecer cómo falleció el actor. De los cinco acusados de su muerte por sobredosis, uno de ellos, Mark Chavez, se declaró culpable el pasado 3 de octubre. Ahora se enfrenta a una posible condena de hasta 10 años de prisión.

Matthew Perry se convirtió en una figura inolvidable gracias a su papel en Friends, la comedia que redefinió la televisión de los noventa. Desde 1994 hasta 2004, Perry dio vida a Chandler, el sarcástico y entrañable contador que, con su humor ingenioso, su personalidad única y su particular ironía conquistó los corazones de millones de espectadores. A lo largo de diez temporadas, la sitcom se mantuvo como un fenómeno cultural sin precedentes, catapultando a Perry y a sus compañeros de reparto, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, al estrellato mundial. Son ellos los que todavía siguen llorando su muerte y han tenido que convivir con el trauma de su repentina pérdida. Estas han sido sus cinco formas de gestionar el duelo.

El paso al frente de Lisa Kudrow

El pasado mes de junio, Kudrow admitió que no era capaz de verse en pantalla como Phoebe Buffay en Friends. "La verdad es que no era capaz de verla porque es demasiado vergonzoso verme", reveló a The Hollywood Reporter.

Sin embargo, comenzó a ver cada uno de los episodios para homenajear a Perry, dejando los miedos y la vergüenza atrás. "Pero si lo hago por Matthew, entonces está bien. Solo se trata de celebrar lo divertido que era y eso es lo que quiero recordar de él".

La actriz señaló que, desde que ha vuelto a ver la serie, se ríe "a carcajadas", sobre todo con Matthew. "Matthew, obviamente, tiene un humor único. Nadie conocía esa cadencia o ritmo cómico antes que él". También apuntó que nunca olvidará las emociones que sintió rodando cada escena. "Y especialmente alguien como Matthew, cuyo objetivo era: '¿Cuántas risas puedo provocar en la vida real cada día?'. Así que siempre estábamos riéndonos mucho, se nos salían las lágrimas".

La 'desaparición' de Matt LeBlanc

Desde que Perry falleció, LeBlanc -que hace el papel de Joey Tribbiani- ha permanecido alejado de todos, una desaparición que ha llamado especialmente la atención. Según ha comentado una fuente cercana a In Touch Weekly, el grupo de Friends está realmente preocupado porque "se ha aislado tanto que apenas tienen noticias suyas, salvo en contadas ocasiones (...) Está en su propio mundo, sin mucho interés en socializar".

Otra fuente ha explicado al citado medio que "Jen, Courteney, Lisa y David solo quieren que se recupere, verle sonreír de nuevo y recordar los buenos momentos que vivieron juntos".

La emoción de Jennifer Aniston

Por su parte, Jennifer Aniston -Rachel Green- también ha dado de qué hablar estos últimos meses. En una entrevista con Variety, publicada en junio, la entrevistadora le pregunta cómo es ver Friends ahora, tras el deceso de Perry. Antes de que pudiera terminar de formular la pregunta, Aniston le pidió, visiblemente emocionada: "Dios, no me hagas llorar. Perdona, me he puesto a pensar en...", se lamentaba la actriz, haciendo referencia a Matthew. "Son lágrimas de felicidad", explicaba mientras se secaba las lágrimas.

Al igual que sus compañeros de la ficción, Jennifer se despidió en redes del actor tras su fallecimiento, sin embargo, su adiós fue uno de los más emotivos. "Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor alguno. Hablo contigo todos los días... Descansa, hermano pequeño, siempre alegraste mis días".

Ambos mantuvieron una relación especial de amistad. De hecho, el propio Perry confesó en sus memorias, Amigos, amantes y aquello tan terrible, que Aniston fue la primera en darse cuenta de sus problemas con el alcohol durante el rodaje de la serie.

La confesión de David Schwimmer

Este pasado mes de septiembre, David Schwimmer, que interpreta a Ross Geller -mejor amigo de Perry- en la serie, quiso sincerarse sobre la verdadera relación que mantuvo con el cómico.

Durante su intervención en el podcast Origins with Cush Jumbo, desveló el comentario que Matthew le hizo cuando estaban rodando la serie: "Él (Perry) me dijo que cuando actúas eres siempre una presencia clave en las escenas, y que la gente por lo general te mira para saber físicamente hacia dónde van a dirigirse las cosas. Que sin ti como clave de la escena, las demás cosas no funcionaban".

Unas palabras que sorprendieron a Schwimmer: "Esa anécdota es interesante por muchos motivos, porque es un gran cumplido y me sorprende oírlo porque Matthew era muy reservado conmigo y no me diría eso. Pero lo agradezco mucho".

Los 'encuentros paranormales' de Courteney Cox

La actriz, que interpretó a Mónica Geller, pareja de Perry Chandler en la ficción, sorprendió al desvelar en la CBS Sunday Morning que sentía la presencia de Matthew y que estaba teniendo encuentros paranormales con él.

"Siento que Matthew está cerca. Estoy muy agradecida de haber trabajado estrechamente con él durante tantos años. Ahora me visita mucho, si es que creemos en eso. Hablo con mi madre, mi padre, Matthew... Siento que hay muchas personas que, creo, nos guían. Siento que Matthew está alrededor", confesó el pasado mes de mayo.

