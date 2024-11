Malú confiesa que ha sufrido trastornos alimenticios: "Se me fue de las manos, no es fácil salir de ahí"

Tras mucho tiempo luchando contra su aspecto físico, un amigo le recomendó ir a un psiquiatra. Esa decisión fue la que le ayudó a salir adelante. "Fui y le conté que había tenido trastornos alimenticios. Me preguntó y le dije: 'A mí en su momento me dijeron que era anoréxica y tal y cual'. Le dije que tenía esa enfermedad y me dio una charla muy chula, bastante corta y tonta, en la que me preguntó a qué edad había empezado'. Y me dijo: 'Tú no eres anoréxica, tú tienes conductas, pero no lo eres. Porque eso se fragua de otra forma, mucho antes. Tú tienes otra cosa'. Así que llegué a mi casa y dije: 'Oye, que no estoy enferma, no me pasa absolutamente nada, se acabó'. Seguí en mi dinámica de no pesarme y hasta hoy".