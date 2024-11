El actor John Krasinski, nombrado el 'hombre más sexy del mundo en 2024' por la revista 'People'

Según la publicación estadounidense, Krasinki, que destrona así al también actor Patrick Dempsey -recibió el mismo título en 2023- no estaba muy seguro de qué pensar cuando se enteró de que lo iban a coronar como el hombre vivo más sexy de este año. "En realidad, me quedé sin palabras de inmediato. No se me ocurrió nada. Tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me suelo despertar, pensando: '¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre vivo más sexy?' Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron. Realmente han puesto el listón muy alto para mí", ha bromeado.