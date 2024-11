Días después de comunicar en sus redes sociales que su padre había fallecido , el creador de contenido Jordi Wild ha vuelto al trabajo. Y lo ha hecho con un emotivo podcast dedicado a él, a Papa Giorgio , al que amaba como padre y como mejor amigo. Aunque Jordi tenía toda la intención de no hacer un vídeo "dramático", no ha podido evitar las lágrimas al explicar con más detalle qué fue lo que le ocurrió a su progenitor. Haciendo un gran esfuerzo, ha contenido el llanto para narrar cómo fueron los últimos días de Papa Giorgio, en honor a todas aquellas personas que le quisieron, que "eran muchas".

"Mi padre falleció hace unas semanas y no todo fue tan repentino como, en principio, he contado. Aunque murió el pasado 3 de noviembre, no todo pasó en ese día. Él llevaba ya varias semanas con un fuerte (pero soportable) dolor en la espalda, que se le había extendido al esternón. Y se había negado a ir al médico porque era la típica persona que tiene que estar muy, muy mal para ir al hospital, porque siempre temía que le encontraran algo malo. Llegó un momento en el que el dolor, aunque era indeterminado, se hizo más pronunciado y fui yo quien le llevó al doctor", ha comenzado a relatar.