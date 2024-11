Antonio Canales carga contra su casera: "Ya están puestas las querellas, tanto por lo civil como por lo penal"

El bailarín Antonio Canales demanda a su casera tras acusarle de 'inquiokupa'

La propietaria de la vivienda en la que Canales reside desee hace 11 años, asegura que le debe 5.000 euros

Antonio Canales asegura que ya está todo solucionado con su casera y le manda un mensaje: "No es legal lo que has hecho"

La guerra que mantienen Antonio Canales y su casera continúa abierta después de que la propietaria de la casa en la que reside a las afueras de Madrid desde hace 11 años le acusase hace unas semana de no pagar el alquiler ni los suministros de electricidad, agua y gas, y asegurase que el bailarín le debe 5.000 euros.

Mientras esta mujer ha tomado medidas legales contra el artista y sostiene que no le ha pagado, aunque tras hacerse pública la situación él dijo que lo iba a hacer, ha declarado que le perdona la deuda siempre y cuando se vaya de su domicilio, el bailaor niega su versión y ha tomado una decisión drástica para defenderse.

"Acabo de hablar con mis abogados y ya están puestas las querellas, tanto por lo civil como por lo penal" ha anunciado enfadado. "Yo ya he dicho que está en sub judice y yo ya no os puedo deciros más, solo que está en manos de mis abogados y ya le llamarán a ella para el juicio" ha añadido evitando entrar en detalles sobre su demanda a la casera.

"Pido a los oyentes, que por favor me respeten"

Sin embargo, sí ha reivindicado que, más allá de si ha pagado la deuda o no, "la televisión no es ningún estrado. No hay abogados ni son... La televisión es para entretener y le digo a todos los oyentes que, por favor me respeten". "Lo que se está diciendo son difamaciones, injurias, están atentando contra mi honor y contra mi carrera profesional que soy un grande de España. Soy Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes y esta mujer pues está haciendo las cosas mal, y yo le he puesto la denuncia pertinente con mi bufete de abogados" ha revelado indignado.

Negando que haya amenazado a la propietaria de su casa y que se haya metido con su familia o con su salud mental, Canales ha zanjado el asunto asegurando que "para no dar vueltas a tantas cosas, yo le he puesto la denuncia y no hay nada más que hablar".

Por último, el artista se ha pronunciado con ironía sobre la demanda que le ha puesto la casera por impago, además de la demanda de desahucio para que se vaya de su casa: "Vale, todo lo que quiera... ¿Pero cómo me va a desahuciar si llevo doce años aquí con un contrato?". "Pero qué dice, hombre. Eso es una mentira" ha sentenciado, negando que no le haya pagado como esta mujer sostiene.

