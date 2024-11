"Llevo muchos días pensando en cómo hacer este vídeo. Muchos sabéis que estoy pasando el peor momento de mi vida. Hay cositas pequeñas que empecé a hacer ayer para intentar salir un poco del hoyo , como ducharme por primera vez o pedir que me arreglaran las uñas. Pero tengo mucho miedo de volver a las redes porque no he publicado ni un vídeo en todo el mes y me han llovido las críticas, no entiendo muy bien por qué", ha dicho, en referencia a los comentarios hirientes que ha recibido en X por parte de algunos usuarios sin escrúpulos. Para evitarlos de cara a esta nueva publicación, ha explicado cómo y por qué va a volver a subir contenido :

"Yo empecé a publicar vídeos cuando nosotros todavía vivíamos en Oklahoma. Me sentía muy sola en el país y la conexión que vosotros me devolvió la ilusión y las ganas de vivir, por muy raro que suene. Con lo que me ha pasado ahora, he pensado muchas veces en dejar este trabajo, pero siento que ya me está cambiando suficiente la vida como para también cambiar de trabajo. Espero que entendáis que, aparte de tener que pagar las facturas, espero que este refugio que he creado con vosotros me ayude otra vez a salvarme un poco", ha confesado, añadiendo que toda la familia de Cauy ha vuelto a trabajar y que ella es la "única que se pasa todo el día en el sofá, pensando".