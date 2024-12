A punto de cumplir 98 años protagoniza, junto a Chris Martin, el nuevo videoclip del último tema de Coldplay , 'All my love'. Lo mejor de esta peculiar colaboración es escuchar reflexionar a Dick Van Dyke sobre la vida, el amor y la vejez.

Con esta colaboración, el intérprete ha demostrado que nunca es demasiado tarde para seguir brillando como una auténtica estrella. "Me puedo ir cualquier día a partir de ahora, pero no se porque.. no me preocupa", confiesa con una tierna sonrisa el actor durante su charla con Chris Martin.