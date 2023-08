Daniel Sancho insiste en que quiere "colaborar" y asegura que Edwin murió fortuitamente durante un forcejeo

Sancho, de 29 años , hizo estas declaraciones desde la comisaría de Koh Phangan, isla en la que tuvo lugar el supuesto asesinato, al ser preguntado por el traslado, previsto para hoy, a la vecina Koh Samui, donde un juez decidirá si presenta o no cargos formales en su contra.

El joven narra que su víctima lo acosaba y que era "un rehén": "Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", aseguraba el joven a las autoridades tailandesas.