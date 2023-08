Eliminan un grupo de Facebook de apoyo a la familia de Émile en Francia por mensajes de odio

El pequeño Émile , el niño de dos años que desapareció el pasado 8 de julio , hace un mes y medio, en la localidad de Le Haut Vernet , en el departamento de Alpes de Alta Provenza, mantiene a toda Francia en vilo. Las autoridades habían realizado investigaciones para aclarar cómo se pudo perder su rastro, pero el fiscal adjunto al caso, Emmanuel Merlin, ha elevado el nivel de las indagaciones con una acusación complementaria y el proceso ya se trata como una investigación criminal por "detención y secuestro arbitrario de un menor". Esta decisión no se ha producido por el aporte de nuevas pruebas, sino por el avance del tiempo. Se podrán tomar decisiones que el marco inicial no permitía, como arrestos provisionales.

François Balique, alcalde de la pequeña localidad en la que se perdió el rastro del pequeño cuando se escapó de la casa de sus abuelos maternos, asegura que se han realizado numerosas batidas. Allí "no hay pozos" y "no aparece", por lo que para él queda claro que un adulto le secuestró: "No se pudo evaporar. Vivo o muerto, ya no está aquí".