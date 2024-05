Inédito | Kiko Jiménez no puede contener las lágrimas en su noche más emotiva con Sofía Suescun: “Tengo la dopamina como en nuestro primer día”

Por si el romántico reencuentro entre Sofía Suescun y Kiko Jiménez no fue suficiente, tenemos imágenes inéditas de la pareja durante su noche en Cayo Paloma. ¡Kiko Jiménez no puede contener las lágrimas !

En la playa más romántica de Honduras les esperaba una apetitosa cena, aunque Kiko Jiménez confesaba a su novia que se le había quitado hasta el hambre: “ Solo tengo ganas de hablar contigo, amor, no tengo ganas de comer ”.

Al caer la noche, Kiko Jiménez se convierte de nuevo en un mar de lágrimas, ante una Sofía perpleja: “No sé qué me pasa, pero me gusta porque también pues lo echo. Lo necesitaba un montón”.