Tiroteo masivo en EEUU: un policía retirado, abatido tras matar a tres personas y herir a otras seis

“Confirmamos la muerte de cuatro personas en el lugar, incluyendo al autor del tiroteo. Seis personas han sido trasladadas al hospital, con 5 con heridas de bala. No hay ningún agente herido”, confirmaba la Oficina del Sheriff del Condado de Orange a través de las redes, donde señalaba que se produjo un intercambio de disparos en el lugar de los hechos.

“No hay ningún lugar en Estados Unidos que esté a salvo del azote de la violencia con armas de fuego. No hay comunidad que no se vea afectada. Mi corazón está roto por las familias y seres queridos de las víctimas. No podemos descansar hasta que pongamos fin a la violencia armada en este país”, lamentaba en un comunicado.