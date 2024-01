El capitán del avión comercial (aparato que quedó prácticamente reducido a cenizas) habría recibido permiso para aterrizar, mientras que la avioneta no lo tendría para estar en la pista. En todo caso, el mundo entero aplaude la ejemplar evacuación que permitió salvar numerosas vidas. Los pasajeros abandonaron el aparato en pocos minutos, siguiendo escrupulosamente las órdenes de la tripulación y sin recoger su equipaje de mano.

La cruz roja, el cómo no debe hacerse, lo encontramos en una evacuación llevada en Dubái. "Si me preocupo de mi maleta, filmar todo lo demás o hacer un selfie mientras estamos intentando evacuar y salvar las vidas de todos, estoy comprometiendo a lo mejor al 25% de los pasajeros, y eso no puede ser", subraya Escobar. 90 segundos es lo que tarda en prender el queroseno y por eso se debe poder evacuar el avion en menos de ese tiempo. Y, además, saliendo por la mitad de las puertas, como se hizo en Japón. "Eso garantiza una fluidez muy buena y una cadencia de pasajeros para que se salven todos", agrega Escobar.