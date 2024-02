Todos los países de la UE, salvo Hungría, piden un alto el fuego en Gaza

Así, Borrell insistió hoy en la petición al Gobierno de Israel de que "no lleve a cabo una misión militar en Rafa que pueda empeorar la ya catastrófica situación humanitaria e impediría la prestación urgente de servicios básicos y asistencia humanitaria".

"Sé muy bien que si no hay unanimidad no hay una posición de la Unión Europea, pero puede haber una posición suficientemente mayoritaria, que sin ser una posición formalmente de la Unión Europea, representa la posición mayoritaria. Y veintiséis de veintisiete ciertamente, lo es", dijo Borrell.

Sobre la posible ofensiva militar israelí en Rafah, donde aseguró que se hacinan 1,7 millones de personas, Borrell dijo que "evidentemente no tenemos capacidad coercitiva para impedir que lo haga".

"Lo único que está a nuestro alcance es la presión política y diplomática para que no lo haga, poniendo de manifiesto el coste humano que una operación de este tipo tendría inevitablemente”, comentó.

El político español apuntó que la diferencia entre la guerra en Gaza y otros conflictos es que "en otras guerras los civiles huyen, los no combatientes se van, se escapan”, mientras que “de Gaza no pueden huir, están encerrados en un perímetro, no pueden escapar".