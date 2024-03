Kate Middleton admite que ella misma editó su primera fotografía oficial tras su intervención y se disculpa

El comunicado publicado en la cuenta de X de Kesignton Palace llega después de que varias agencias , entre ellas, EFE o Associated Press decidiesen eliminar la imagen al detectar que estaba manipulada. “OBLIGATORIO DESTRUIR”, urgía en letras mayúsculas el pie de imagen de la fotografía en EFE.

En la fotografía, la princesa de Gales aparece con sus tres hijos , George, Charlotte y Louis, todos muy sonrientes. "Gracias por sus amables deseos y continuo apoyo durante los últimos dos meses", escribió junto a la imagen, en la que se aprecian anomalías en la manga de la chaqueta de Charlotte que no han pasado desapercibidas.

Nada más publicarse, la imagen corrió como la pólvora por los medios de comunicación. Era la primera difundida de forma oficial de Kate Middleton en meses en los que no ha parado de aumentar la preocupación por el estado de salud de la heredera al trono.

Ante el hermetismo de la Buckingham, los británicos están pendientes de cada detalle sobre la vida de Kate Middleton en estos meses. Además, la preocupación ha aumentado debido a que en un primer momento se estimó que podría estar de baja hasta después de Pascua, pero la recuperación se va a extender más allá de lo previsto. No asistirá al primer acto público en el que preveía estar, en el 'Trooping The Colour', el día 8 de junio, y esto no ayuda a calmar los rumores.