Un centenar de detenidos en el desalojo de una acampada propalestina en una universidad de Boston

"Unos 100 individuos han sido detenidos por la Policía. Los estudiantes que tenían un carné válido de la Nororiental han sido puestos en libertad y serán sometidos a expedientes disciplinarios dentro de la universidad y no habrá medidas legales. Quienes se han negado a identificarse han sido detenidos", ha explicado la universidad en un comunicado publicado en Facebook.

La universidad sostiene que "lo que comenzó hace dos días como una manifestación estudiantil ha sido infiltrada por organizadores profesionales sin relación con la Nororiental" y denuncia que anoche hubo insultos antisemitas como "Matar a los judíos", lo que supone "cruzar la línea". "No podemos tolerar este tipo de odio en nuestro campus", ha remachado.

"No debería ser una cuestión política o partidista. Debería ser sencillo. No queremos que se pierdan vidas inocentes. No queremos que mueran niños y que sean enterrados en fosas comunes", ha argumentado en declaraciones a la CBS.