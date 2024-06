Europa, pendiente de las elecciones de noviembre en Estados Unidos: Dori Toribio da las claves de los comicios

Si Trump gana las elecciones en noviembre ¿puede cambiar la relación de Estados Unidos con Europa y los líderes europeos? "Vamos a volver a que el presidente Trump tendrá una relación estrecha con Putin y seguirá fustigando a los países de la OTAN. Ya ha dicho que no los va a defender, que no va a respetar el acuerdo. Y parte de su solución es que Ucrania ceda parte del terreno a Rusia para que se acabe el problema. Entonces creo que seguirá la línea de los más radicales del Partido Republicano que dicen que Estados Unidos no debe estar financiando guerras ajenas. Trump cerrará el grifo. Los estadounidenses no quieren enviar a sus hijos a la guerra, que las peleen otros. Este es un país muy insular, es un país donde la mayor parte de la gente no tiene pasaporte, donde la mayor parte de la gente no viaja. Tienen una visión muy diferente del mundo. Trump le habla a su base, una base que probablemente no sepa qué es la OTAN", precisó ante la cuestión de Dori Toribio Juan Carlos López.