Críticas a J.D. Vance por unas declaraciones contra Kamala Harris y las mujeres sin hijos biológicos

Ese vídeo ha resurgido y las críticas no han tardado en llegar contra el candidato republicano. La primera celebridad en hacerlo ha sido Jennifer Aniston. "No me puedo creer que esas palabras salgan de un potencial vicepresidente de Estados Unidos", aseguró en Instagram la protagonistas de 'Friends'.

“Todo lo que puedo decir es… Sr. Vance, rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día", añadió. Aniston no ha sido la única. Otra actriz, Whoopy Goldberg, se dirigía en televisión al republicano. "¿Cómo te atreves? Tú nunca has tenido un hijo. Tu esposa tuvo un hijo, pero tú no. Así que no sabes nada de ese asunto", zanjó.