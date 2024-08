Nicolás Maduro espera las llamadas de México, Brasil y Colombia: siguen las dudas sobre las elecciones

La autoridad electoral, que según los opositores es un apéndice del oficialismo, afirmó que Maduro ganó los comicios, mientras que la oposición atribuye la victoria a su candidato Edmundo González. El Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha dado a conocer información detallada, y su página web no funciona desde la madrugada del 29 de julio. Brasil, Colombia y México afirmaron el jueves en un comunicado conjunto que es "fundamental" que el CNE presente los resultados electorales desglosados por colegios electorales y no consideran que el tribunal sea una vía de solución.