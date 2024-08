La ONU alerta del aumento del nivel del mar que será "para todos": llegará a Nueva York y a Shángai

El nivel del mar en el océano Pacífico , no deja de aumentar superando el promedio mundial. En sólo 30 años ha aumentado 15 centímetros . La población de estas zonas teme el avance del mar hacia sus hogares muy próximos a las costas . El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, ha alertado que esta situación no afecta solo a las islas del Pacífico, sino que tocará a todo el mundo, de los más ricos a los más pobres.

El nivel del mar está creciendo y es cada vez más peligroso. Nos afecta mucho y aunque en los países ricos todavía no se está notando, Guterres llama a no mirar para otro lado y pensar que no nos afectará, porque el cambio climático y específicamente el aumento del nivel del mar llegará a Nueva York y a Shángai.