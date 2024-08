ABBA reclama a Donald Trump que deje de usar sus canciones para su campaña electoral

ABBA no quiere que Donald Trump use sus canciones para su campaña presidencial. El famoso grupo sueco ha pedido a los organizadores de la campaña del republicano el respeto de los derechos de reproducción, después de que estos usaran su música durante un acto electoral en Minnesota. La banda es una más en la larga lista de artistas que han reclamado a Trump por usar sin autorización sus obras.

ABBA ha hecho la petición a través de su discográfica y no son los primeros artistas que exigen a Trump respeto un uso no autorizado de sus canciones , según ha publicado SkyNews.

Lo mismo le ha ocurrido con la canción y el video de Céline Dion, “My Heart Will Go On”, usado para una promoción electorarl de Trump y los representantes legales de la cantante canadiense advirtieron que “ese uso no está autorizado de ninguna manera y Céline Dion no respalda este uso ni ningún otro similar”.